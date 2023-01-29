Як відхід ЗСУ з Соледару вплине ситуацію на полі бою: думка екскомандира полку Азов

Січень, 29 в 17:43

Екскомандир полку Азов Максим Жорін поділився думкою, як втрата Соледара вплине на ситуацію в зоні бойових дій.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню NV.

– Жодної критичної ситуації в цьому насправді немає. Безумовно, це погано, ворог став на крок ближче до спроб тактичного охоплення Бахмута. Але це суттєво на ситуацію не вплинуло. Але, безумовно, нічого доброго в цьому немає, – пояснив український захисник.

За його інформацією, логістика з Бахмутом працює. Забезпечення підрозділів і евакуацію проводити можна.

Зараз дивляться – Місцеві можуть заїжджати і виїжджати. Тобто місто все одно контрольоване, – говорить Жорін. Нагадаємо, що 25 січня Сили оборони України відійшли від Соледару Донецької області для збереження життя особового складу. При цьому у Генштабі заявили, що українські військові не виходитимуть із Бахмута, доки там є можливість оборонятися.

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