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Факти / Україна

Як відхід ЗСУ з Соледару вплине ситуацію на полі бою: думка екскомандира полку Азов

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Екскомандир полку Азов Максим Жорін поділився думкою, як втрата Соледара вплине на ситуацію в зоні бойових дій.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню NV.

– Жодної критичної ситуації в цьому насправді немає. Безумовно, це погано, ворог став на крок ближче до спроб тактичного охоплення Бахмута. Але це суттєво на ситуацію не вплинуло. Але, безумовно, нічого доброго в цьому немає, – пояснив український захисник.

За його інформацією, логістика з Бахмутом працює. Забезпечення підрозділів і евакуацію проводити можна.

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– Місцеві можуть заїжджати і виїжджати. Тобто місто все одно контрольоване, – говорить Жорін.

Нагадаємо, що 25 січня Сили оборони України відійшли від Соледару Донецької області для збереження життя особового складу.

При цьому у Генштабі заявили, що українські військові не виходитимуть із Бахмута, доки там є можливість оборонятися.

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