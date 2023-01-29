З особового складу залишилися лише “зеки” і ті швидко закінчуються: окупант про втрати на полі бою

Січень, 29 в 18:37

У перехопленій українською розвідкою розмові двох окупантів один із них дивується, що у другого з особового складу залишилися лише “зеки”, які, у свою чергу, ще й швидко чисельно зменшуються.

– А скільки в тебе людей? Скільки? 17? А чого так мало, чогось я не зрозумів? Так це одні зеки, ти мені називаєш, чого тобі ставити нікого немає на*уй? Я тобі 20 зеків давав на *уй, *б твою матір… У тебе че на *уй, одні зеки на *уй? Де старі усі? – Запитує окупант.

Нагадаємо, що у ще одній перехопленій розмові окупант розповів про “співробітництво” армії РФ із в’язницями для відновлення втрат.