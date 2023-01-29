Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай не виключає великого наступу російських військ на території області.

Ворог має достатньо живої сили, якою закидує позиції і потроху просувається вперед. Про це Гайдай розповів в ефірі національного телемарафону.

– Все може бути, бо це війна з величезним ворогом. Все ж таки 140 млн (в контексті самого населення РФ і можливості мобілізувати сили – Ред.) – це потужний запас в резерві. Так, це непрофесійні солдати, але все одно їх дуже багато. На сьогодні найбільша проблема полягає в тому, що їх дуже багато. У ворога немає яскравої тактики чи стратегії. Вони просто завалюють наші позиції тілами і кількістю потроху просуваються вперед, – сказав він.