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Факти / Україна

Завалюють наші позиції тілами: Гайдай оцінив можливість нового наступу росіян на Луганщині

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай не виключає великого наступу російських військ на території області.

Ворог має достатньо живої сили, якою закидує позиції і потроху просувається вперед. Про це Гайдай розповів в ефірі національного телемарафону.

– Все може бути, бо це війна з величезним ворогом. Все ж таки 140 млн (в контексті самого населення РФ і можливості мобілізувати сили – Ред.) – це потужний запас в резерві. Так, це непрофесійні солдати, але все одно їх дуже багато. На сьогодні найбільша проблема полягає в тому, що їх дуже багато. У ворога немає яскравої тактики чи стратегії. Вони просто завалюють наші позиції тілами і кількістю потроху просуваються вперед, – сказав він.

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За словами Гайдая, в Луганській області хоч і важка ситуація, але повністю контрольована українськими Силами оборони.

– І якщо з боку Донецької області, в Білогорівці нашими захисниками міцно тримаються позиції, то на Сватівсько-Кремінському напрямку крок за кроком українські військові мають успіх, – додав очільник ОВА.

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