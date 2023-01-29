ЗСУ знищили 650 окупантів та 8 ворожих танків за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 126 160 своїх військових, з них 650 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб.
Інші втрати Росії з 24.02.22 по 29.01.23:
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- танків ‒ 3197 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6366 (+22) од,
- артилерійських систем – 2195 (+7) од,
- РСЗВ – 453 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 221 (+0) од,
- літаків – 293 (+0) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0),
- крилатих ракет ‒ 796 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5037 (+10) од,
- спеціальної техніки ‒ 199 (+0).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 340-ву добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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