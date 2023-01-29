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Факти / Україна

ЗСУ знищили 650 окупантів та 8 ворожих танків за добу

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Війна в Україні_втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 126 160 своїх військових, з них 650 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб.

Інші втрати Росії з 24.02.22 по 29.01.23:

Зараз дивляться
  • танків ‒ 3197 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6366 (+22) од,
  • артилерійських систем – 2195 (+7) од,
  • РСЗВ – 453 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 221 (+0) од,
  • літаків – 293 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0),
  • крилатих ракет ‒ 796 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5037 (+10) од,
  • спеціальної техніки ‒ 199 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 340-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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