ЗСУ знищили 650 окупантів та 8 ворожих танків за добу

Січень, 29 в 8:24

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 126 160 своїх військових, з них 650 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб.

Інші втрати Росії з 24.02.22 по 29.01.23:

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танків ‒ 3197 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 6366 (+22) од,

артилерійських систем – 2195 (+7) од,

РСЗВ – 453 (+0) од,

засобів ППО ‒ 221 (+0) од,

літаків – 293 (+0) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0),

крилатих ракет ‒ 796 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5037 (+10) од,

спеціальної техніки ‒ 199 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 340-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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