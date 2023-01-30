Україна допомогла розвіяти міф про начебто непереможну російську армію. Наша держава переможе ворога, як біблійний цар Давид здолав велетня Голіафа.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю польському виданню Wirtualna Polska.

Він зазначив, що розповіді про війська РФ як про “другу армію світу” та їх “могутність” були лише міфом.

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– Так, я вірю, що це був міф. Але я думаю, що ми, українці, допомогли світу розвіяти історії про непереможну російську армію, – заявив керівник ГУР.

Буданов висловив переконання, що Україна зможе розгромити війська РФ на полі бою. Він провів паралелі з біблійним сюжетом та подією з історії Великої Британії.

– Повернуся до історії: за часів королеви Єлизавети І англійці розгромили в морі іспанський флот, Велику і Непереможну Армаду. Так само ми розгромимо “велику і непереможну” армію Росії. Так само, як Давид переміг Голіафа, – наголосив Буданов.

Водночас він попередив, що війну не варто сприймати як якесь статичне явище, оскільки ворог також вчиться на своїх помилках.

– Перш за все, ми повинні звільнитися від думки про війну як про щось статичне, “заморожене” або постійне. Це помилка. На мою думку, це жива субстанція. Наш ворог, ми бачимо, змінюється і підлаштовується під ситуацію, – пояснив керівник ГУР.

Буданов додав, що російські окупанти намагаються впроваджувати нові тактико-оперативні рішення на полі бою або навіть розробляти нові стратегічні цілі.

На початку січня начальник ГУР Кирило Буданов повідомляв що Україна планує серйозний контрнаступ навесні 2023 року для звільнення територій та завдання остаточної поразки РФ.

Джерело: Wirtualna Polska