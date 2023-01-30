Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

На Луганщині окупанти поставили ультиматум місцевим гауляйтерам – ЦНС

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
На Луганщині окупанти поставили ультиматум місцевим гауляйтерам – ЦНС
Фото: Depositphotos

Центр національного спротиву повідомляє, що окупанти погрожують місцевим гауляйтерам через провали в Луганській області. Особливе невдоволення у них викликали провал мобілізації та погане логістичне забезпечення армії РФ.

Зазначається, що Кремль покладає відповідальність за всі невдачі саме не колаборантів, які, в свою чергу, щоб задовольнити окупантів і зберегти свої місця при “владі” почали нову хвилю мобілізації в регіоні. 

ЦНС підкреслює, що після “звільнень” колаборанти зазвичай стають не потрібні Москві, тож вони повторюють долю Стрємоусова.

Зараз дивляться

У Центрі також закликали внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових зон, хто має родичів на ТОТ, поділитися наявною інформацією про “мобілізацію” до військ окупантів.

Джерело: Центр національного спротиву

Читайте
Буде повна мобілізація, а в нас крім лопати нічого немає – перехоплення ГУР

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка