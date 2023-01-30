На Луганщині окупанти поставили ультиматум місцевим гауляйтерам – ЦНС

Січень, 30 в 18:56

Центр національного спротиву повідомляє, що окупанти погрожують місцевим гауляйтерам через провали в Луганській області. Особливе невдоволення у них викликали провал мобілізації та погане логістичне забезпечення армії РФ.

Зазначається, що Кремль покладає відповідальність за всі невдачі саме не колаборантів, які, в свою чергу, щоб задовольнити окупантів і зберегти свої місця при “владі” почали нову хвилю мобілізації в регіоні.

ЦНС підкреслює, що після “звільнень” колаборанти зазвичай стають не потрібні Москві, тож вони повторюють долю Стрємоусова.

Зараз дивляться У Центрі також закликали внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових зон, хто має родичів на ТОТ, поділитися наявною інформацією про “мобілізацію” до військ окупантів. Джерело: Центр національного спротиву Читайте Буде повна мобілізація, а в нас крім лопати нічого немає – перехоплення ГУР

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