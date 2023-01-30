Через значні руйнування енергетичної інфраструктури ситуація залишається складною. У деяких областях діють екстрені відключення світла.

Обленерго Харківської, Одеської, Львівської, Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Хмельницької, Тернопільської, Сумської, Чернівецької, Миколаївської та інших областей надають актуальну інформацію про вимкнення електроенергії на офіційних сайтах.

Де не буде світла 31 січня 2023 року – читайте далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Київ та Київська область

ДТЕК встановив нові обмеження споживання електроенергії на 31 січня для Києва (вдень 1012 МВт/вночі 709 МВт) та області (вдень 723 МВт/вночі 652 МВт).

У столиці та області діють планові відключення світла. Дізнатися час, коли не буде світла, можна за цим посиланням.

Одеська область

Одещина четверту добу намагається оговтатися після чергової ракетної атаки РФ. Ситуація з електрикою в регіоні лишається однією з найнапруженіших в Україні.

У місті та області тривають екстрені відключення світла. Місцеві мешканці розповідають, що світло дають по 2-3 години на добу.

Вінницька область

Дізнатися свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

На території Полтавської області 31 січня застосують графік погодинного відключення електроенергії. Відключатимуть одночасно дві черги споживачів.

Без світла кожна буде по чотири години, із електропостачанням – дві.

На 31 січня Укренерго довело ліміт по потужності у Полтавській області з розбивкою по годинах.

Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням.

Приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Кіровоградська область

По всій території Кіровоградської області поступово вводяться в дію графіки обмеження електроспоживання 2 на 2.

Ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за посиланням.

Дніпропетровська область

Укренерго надав нові обмеження споживання електроенергії на день для Дніпропетровської області:

вдень 1225 МВт;

вночі 1293 МВт.

Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком у Дніпропетровській області можна за посиланням.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.

Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Львівська область

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім годин). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Чернівецька область

У Чернівецькій області споживачі поділені на 18 черг, яким за розкладом вимикають світло.

Актуальний графік відключення можна переглянути за посиланням.

Хмельницька область

Із 30 січня в Хмельницькій області почали діяти нові графіки погодинних відключень світла.

Із понеділка черг на відключення буде шість, а не чотири.

Збільшений буде й часовий проміжок відсутності світла – із чотирьох годин до шести.

З’ясувати, коли буде вимкнено світло, можна за посиланням Відключення за адресою.

Тернопільска область

У Тернопільській області оновили графік відключення світла, який діятиме з 30 січня по 05 лютого 2023 року.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Рівненська область

Рівнеобленерго оприлюднило графіки відключень електроенергії на 31 січня.

Енергетики зауважують, що графіки можуть не збігатися із фактичними відключеннями за умови екстрених або аварійних відключень.

Графік відключень у місті Рівне можна подивитись за посиланням. В області із відповідним розкладом можна ознайомитись тут.

Інші області

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Сумиобленерго, Черкасиобленерго, Миколаївобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Житомиробленерго та Запоріжжяобленерго.