Росія перекинула у Білорусь нові підрозділи – Держприкордонслужба

На територію Білорусі для підготовки зайшли нові підрозділи військ РФ.

Про це повідомив в етері телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Зазначено, що загалом в Білорусі перебуває близько 9 тис. російських солдатів.

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– Раніше ми фіксували дещо більшу їхню кількість. Але ті підрозділи, які вже пройшли навчання, були переведені назад на територію РФ для того, щоб надалі їх перекинути на напрямки, де ведуться бойові дії, а на територію Білорусі зайшли нові підрозділи для проведення цих навчань і, власне, підготовки, – сказав Демченко.

За його словами, ситуація на кордоні залишається повністю контрольованою.

– Звісно, що цей напрямок досить напружений через те, що Білорусь не припиняє підтримувати Росію у війні, яку вона розв’язала проти нашої країни, і надає і свою територію, і свій повітряний простір, Там постійно відбуваються навчання між підрозділами РФ і Білорусі, – додав речник ДПСУ.

Наразі поряд з кордоном переміщення російських військ не спостерігається.

– Поряд з нашим кордоном працівники Держприкордонслужби не спостерігають переміщення ні військової техніки, ні особового складу цих підрозділів – вони переважно знаходяться на тих військових полігонах, які “люб’язно” надає Білорусь, – підкреслив Демченко.

Раніше британська розвідка повідомляла, що РФ відправить навчених у Білорусі мобілізованих на фронт, але їхня боєздатність обмежена.

Джерело: телемарафон