Січень, 30 в 7:56

Минулої доби російський ворог завдав авіаційного та трьох ракетних ударів по Україні. 44 рази обстріляв населені пункти України з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед мирного населення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Херсонському напрямку російські окупанти обстріляли передмістя та місто Херсон. Є постраждалі серед місцевих жителів.

Зараз дивляться На Запорізькому напрямку ворог артилерією обстріляв райони понад 15 населених пунктів, зокрема, Времівки і Новополя Донецької області; Полтавки, Малинівки, Червоного, Гуляйполя, Чарівного, Новоданилівки, Оріхова, Новоандріївки Запорізької області та Нікополя – Дніпропетровської. Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – обороняється. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка. Читайте Ситуація дуже жорстка, тривають постійні російські штурми: Зеленський про бої в Донецькій області

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