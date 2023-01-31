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Факти / Україна

Хотіли пустити на контрафакт. На Вінницькій митниці виявили сотні тисяч літрів незаконно ввезеного спирту

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Хотіли пустити на контрафакт. На Вінницькій митниці виявили сотні тисяч літрів незаконно ввезеного спирту

Працівники ДБР викрили схему незаконного ввезення до України етилового спирту, з якого планувалось виготовляти контрафактну продукцію.

Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

Так, спільно з митниками було виявлено чотири вантажівки, які перевозили 116 тис. літрів спирту вартістю майже 5 млн грн. Вони прямували транзитом через Україну.

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– Маршрут був нетиповим та згідно із документами повинен був пролягати із Молдови до Польщі, хоча сертифікати якості продукції мали українське походження, що і викликало підозру у правоохоронців, – йдеться у повідомленні.

За інформацією ДБР, ділки не планували вивозити товар до ЄС, а мали намір використати його в Україні для виготовлення незаконних підакцизних товарів.


Складено чотири протоколи щодо порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного Кодексу України. Винуватцям загрожує штраф в розмірі 100 відсотків вартості товарів.

Наразі вказаний товар вилучений, надалі планується його конфіскація у дохід держави.

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