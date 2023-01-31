Січень, 31 в 15:18

Працівники ДБР викрили схему незаконного ввезення до України етилового спирту, з якого планувалось виготовляти контрафактну продукцію.

Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

Так, спільно з митниками було виявлено чотири вантажівки, які перевозили 116 тис. літрів спирту вартістю майже 5 млн грн. Вони прямували транзитом через Україну.

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– Маршрут був нетиповим та згідно із документами повинен був пролягати із Молдови до Польщі, хоча сертифікати якості продукції мали українське походження, що і викликало підозру у правоохоронців, – йдеться у повідомленні.

За інформацією ДБР, ділки не планували вивозити товар до ЄС, а мали намір використати його в Україні для виготовлення незаконних підакцизних товарів.



Складено чотири протоколи щодо порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного Кодексу України. Винуватцям загрожує штраф в розмірі 100 відсотків вартості товарів.

Наразі вказаний товар вилучений, надалі планується його конфіскація у дохід держави.