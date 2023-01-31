Січень, 31 в 10:39

На Запорізькому напрямку немає ознак наступу російських військ, проте наразі перевіряється інформація про можливе перекидання сюди найманців із приватних військових компаній, повідомив в ефірі телемарафону начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Євген Єрін.

– Спроб наступати і атакувати великими групами немає. Певні дії розвідки спостерігаються, але до якихось бойових зіткнень справа не дійшла. Водночас є інформація, яка наразі уточнюється, щодо прибуття найманців з російських ПВК на цей напрямок, – уточнив він.

Щодо ситуації на Херсонському напрямку, то, за словами Єріна, тут поки що теж не йдеться про спроби наступу з боку окупантів, хоча активість диверсійно-розвідувальних груп, особливо в районі Херсона, поміж островів, залишається доволі високою.

– Але Сили оборони пильно стежать за ситуацією. За останню добу було знищено щонайменше п’ять легкомоторних човнів із диверсійними групами противника, – наголосив полковник.

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