Президент Хорватії заявив, що “Крим більше ніколи не буде Україною”, у МЗС відреагували

Січень, 31 в 11:03

У МЗС назвали неприйнятними висловлювання президента Хорватії Зорана Мілановича про те, що “Крим ніколи не повернеться до складу України”. Такою заявою він фактично поставив під сумнів територіальну цілісність нашої країни.

Про це написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– Цікаво, чи зміг би Зоран Міланович стати президентом своєї країни із такою риторикою в 1990-х роках, коли Хорватія боролася за збереження своєї державності? Чи погодилися б його виборці закрити очі на окупацію частини території їхньої країни? Сумніваюся. Нагадаю, що через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель. Однак завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави, – зазначив Ніколенко.

Водночас у МЗС наголосили, що Україна високо цінує та дякує уряду Хорватії і хорватському народу за непохитну підтримку в боротьбі проти російської агресії.

Зараз дивляться

Зоран Міланович також розкритикував постачання Україні танків та назвав РФ “наддержавою”, яка може застосувати ядерну зброю.

Джерело: Олег Ніколенко