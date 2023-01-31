Росіяни готуються до чогось на східному фронті у лютому – Гайдай
Ніхто не скасовував наказу кремлівського режиму щодо необхідності виходу військ РФ на кордони Донецької та Луганської областей, тому російських мобілізованих, навчання яких завершиться найближчим часом, ймовірно, перекинуть на Луганщину для наступу в лютому.
Таку думку висловив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
– Рашисти однозначно готуються до чогось на східному фронті у лютому. Наступного місяця завершується навчальний курс мобілізованих і, ймовірно, вони приїдуть на Луганщину, – вважає він.
За його даними, росіяни поставили гауляйтерам тимчасово окупованих територій ультиматум: якщо РФ не вийде до 1 квітня на адміністративні кордони Луганщини, будуть кадрові рішення.
Окрім того, як зазначив Гайдай, росіяни депортують людей, які живуть неподалік лінії фронту, боячись, що вони передають ЗСУ інформацію про їхнє розташування.
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Фото: Сергій Гайдай