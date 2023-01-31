Січень, 31 в 13:34

З січня 2023 року почали видавати повістки нового зразка, вони відрізняються від попередніх кількома пунктами.

Про це заявив начальник Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Гусєв в сюжеті Тернопіль 1.

Так, замість військових комісаріатів тепер територіальні центри.

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Також збільшилась кількість документів, які необхідно принести в центр комплектування для уточнення своїх даних. До паспорта, військового квитка й прописного потрібно ще додався ідентифікаційний номер.

У ще одному новому пункті йдеться, що військовозобов’язаний нестиме відповідальність, якщо не з’явиться до пункту без поважної причини.

– В минулому формулюванні було чітко вказано, що якщо людина не прибуде, то буде підлягати адміністративному покаранню. Це юридично неправильно, тому що є різні обставини. Бувають певні причини, зокрема і визначені законодавством через які людина може не прибути в територіальний центр, – зазначив Гусєв.

Джерело: Т1