Січень, 31 в 18:24

Україні необхідна зброя від партнерів, щоб війна не поширилася на територію Європейського Союзу.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у соціальній мережі Twitter.

За його словами, представники деяких країн Євросоюзу вважають, що Україні не треба давати зброю, бо війна пошириться на Європу.

Зараз дивляться

Проте Подоляк нагадав, що війна уже в центрі Європи, а Росія демонструє максимально антилюдський тип вбивств населення.

— Не буде зброї в Україні – війна пошириться і на ЄС. Бо РФ не зупинить експансії, – додав він.

Представники певних країн ЄС вважають, що не треба давати зброю, бо війна пошириться на Європу. Але:

1. Війна уже в центрі Європи, а Рф демонструє максимально антилюдський тип вбивств населення.

2. Не буде зброї в – війна пошириться і на ЄС. Бо Рф не зупинить експансії… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 31, 2023

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна веде переговори щодо передачі реактивної авіації та ракет з дальністю ураження 300 км.

За його словами, громадськість в Україні та партнери знають про типи озброєнь, які ще потрібні українським захисникам.