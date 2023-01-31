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Факти / Україна

Війна уже в центрі Європи: Подоляк про побоювання Заходу надавати зброю Україні

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Україні необхідна зброя від партнерів, щоб війна не поширилася на територію Європейського Союзу.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у соціальній мережі Twitter.

За його словами, представники деяких країн Євросоюзу вважають, що Україні не треба давати зброю, бо війна пошириться на Європу.

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Проте Подоляк нагадав, що війна уже в центрі Європи, а Росія демонструє максимально антилюдський тип вбивств населення.

— Не буде зброї в Україні – війна пошириться і на ЄС. Бо РФ не зупинить експансії, – додав він.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна веде переговори щодо передачі реактивної авіації та ракет з дальністю ураження 300 км.

За його словами, громадськість в Україні та партнери знають про типи озброєнь, які ще потрібні українським захисникам.

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