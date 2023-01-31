Січень, 31 в 9:41

Вже минув майже рік із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а загарбники так і не змогли досягти жодної зі своїх головних цілей. Водночас війна триває, і російський диктатор Володимир Путін не виявляє жодних ознак бажання покласти їй край. Ось чому західним партнерам потрібно змінити свій підхід до конфлікту.

Про це заявив американський дипломат, професор політичних наук Центру з питань демократії, розвитку та верховенства закону при Стенфордському університеті Майкл Мак-Фол, пише Foreign Affairs.

Україна стримує російську агресію частково завдяки єдиній реакції Заходу. НАТО посилило свою оборону на сході та запросило Швецію та Фінляндію приєднатися до Альянсу. Європа надала притулок сотням тисяч українських біженців. Західні союзники Києва надали величезну військову та економічну підтримку, запровадили санкції та почали відмовлятися від російської енергетики. Це підстави для оптимізму.

Зараз дивляться

Погані новини, що РФ так і планує захопити Україну. Хоча Путін вже мав зрозуміти, що українці готові боротися за звільнення своєї країни стільки, скільки знадобиться, він, як і раніше, вважає, що час на боці Росії. Російський диктатор очікує, що західні уряди та суспільства втратять волю та інтерес продовжувати допомагати Україні.

Мак-Фол вважає, що на цьому етапі поступове розширення військової та економічної допомоги Україні, ймовірно, лише продовжить війну на невизначений термін. Натомість США, НАТО та демократичний світ загалом мають прагнути підтримати так званий великий прорив.

– Це означає сучаснішу зброю, більше санкцій проти Росії та більше економічної допомоги Україні. Ніщо з цього не повинно поступово розподілятися. Його треба забезпечити швидко, щоб Україна могла рішуче перемогти на полі бою цього року. Без більшої та негайної підтримки війна зайде в глухий кут, що тільки на руку Путіну. Зрештою, про Захід судитимуть з того, що сталося в останній рік війни, а не з того, що сталося в перший, – наголосив він.

Так, найважливіший крок, який США та союзники по НАТО можуть зробити цього року, — надати Україні зброю, яка дасть змогу ЗСУ швидше та успішніше перейти у наступ на сході України. Хоч цей рік і почався з обнадійливих новин про надання Україні танків, підтримка не повинна зупинятися, адже Україні потрібно більше того, що вже поставлено.

Зазначено, що особливо необхідно більше реактивних артилерійських систем високої мобільності (HIMARS) та більше боєприпасів керованих реактивних систем залпового вогню (GMLR), які довели свою ефективність на полі бою. Оголошена кількість танків є суттєвою, але все ж у кілька разів меншою від того, що необхідно українським військовим для витіснення російських окупантів зі своєї країни.

Крім збільшення кількості зброї, США та їхні союзники повинні підвищити якість зброї, що поставляється. На чолі цього списку має стояти ракетний комплекс великої дальності ATACMS. Він випускає ракети, які можуть пролетіти майже 200 миль, що дать змогу українським силам атакувати російські аеродроми та склади боєприпасів у Криму та інших місцях, які зараз перебувають поза зоною досяжності та забезпечують притулок для російських солдатів, які використовують зброю далекої дії для нападу на українські міста.

Окрім того, українські захисники потребують набагато сильніших наступальних повітряних засобів. Вони мають отримати сучасні безпілотники та розпочати навчання на винищувачах F-16.

Аналітик наголошує, що давати всю цю допомогу треба не потрохи, а одразу.

– Плани щодо постачання всіх цих систем мають бути оголошені 24 лютого 2023 року, в першу річницю путінського вторгнення. Заява такого масштабу справить важливий психологічний ефект у Кремлі та російському суспільстві, сигналізуючи про те, що Захід відданий прагненню України звільнити всі окуповані території, – йдеться в повідомленні.

На думку дипломата, такі рішучі кроки не стануть причиною ескалації, оскільки РФ просто не має ресурсів воювати проти НАТО. Він вказує, що використання ядерної зброї теж малоймовірне.

Водночас затримка з допомогою Україні лише затягне війну та послабить підтримку Києва у США та Європі.

Урядам, які підтримують Україну, також необхідно різко посилити санкції. Сполучені Штати мають очолити процес, оголосивши РФ державою-спонсором тероризму.

Експерт зазначає, що Україні потрібно більше грошей, а Заходу потрібно знайти нові способи їх надати. Очевидним місцем для початку є передання понад 300 мільярдів доларів із резервів російського центрального банку, які зараз зберігаються на Заході, уряду України. В минулому державні активи вже конфіскувалися на законних підставах у таких місцях, як Ірак та Афганістан, і це слід зробити зараз.

Західні країни повинні запровадити імпортне мито на всі російські товари та експортне мито на всі товари та послуги, що надаються Росії, виручка від яких перераховуватиметься до фонду відновлення України. І всебічне планування післявоєнної реконструкції України вартістю сотні мільярдів доларів має розпочатися вже сьогодні.

Джерело: Foreign Affairs