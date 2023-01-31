Зеленський та Трюдо обговорили потреби України в бронетехніці, артилерії та авіації

Січень, 31 в 18:34

У вівторок, 31 січня, президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час яких сторони обговорили основні воєнні потреби України.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на каналі президента Зеленського в Telegram.

– Підтримую постійний контакт із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Детально інформував його про стан справ на фронті та українські оборонні потреби у бронетехніці, артилерії, авіації. Узгодили спільні дипломатичні кроки, зокрема щодо реалізації формули миру, – сказано у заяві президента.

Раніше повідомлялось, що Канада надасть Україні чотири танки Leopard 2.

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Також у парламенті Канади закликали уряд країни визнати ПВК Вагнера, що воює зокрема проти України, терористичною організацією.