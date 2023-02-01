Керівника підрозділу Міноборони підозрюють в заволодінні понад 36 млн державних коштів

Лютий, 01 в 17:54

Керівнику підрозділу Міноборони повідомили про підозру в заволодінні більш ніж 36 млн грн державних коштів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що його підозрюють у заволодінні коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

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Слідство стверджує, що підозрюваний, перебуваючи на посаді заступника керівника одного з державних підприємств, уклав фіктивний договір з іноземною компанією про проведення огляду, оцінки та технічного стану раніше відремонтованих чотирьох двигунів та двох головних редукторів до авіаційної техніки

– Знаючи, що реально ці роботи не виконані, та перебуваючи у службовому відрядженні на території іншої держави, він затвердив акти приймання виконаних робіт. Через декілька місяців, скориставшись відсутністю керівника та тимчасовим покладенням на нього виконання обов’язків, підозрюваний безпідставно перерахував понад 36 млн грн на рахунок компанії, – йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора додав, що у подальшому підозрюваний приховав наведені факти від керівництва підприємства.

Повідомляється, що обшуки тривають, питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу ще вирішується.