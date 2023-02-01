Мене не запрошували: Зеленський про ймовірну зустріч із Байденом у Польщі

Лютий, 01 в 17:24

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його поки не запрошували до Польщі для зустрічі з президентом США Джозефом Байденом.

Про це він заявив під час пресконференції з президентом Австрії Александером ван дер Белленом у Києві.

Відповідаючи на запитання щодо можливої зустрічі з лідером США у Польщі, він сказав:

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— Щодо президента Сполучених Штатів – ми іноді зустрічаємось із ним. Мене не запрошували в Польщу, – сказав Зеленський.

Раніше польські ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський може зустрітись з Джо Байденом наприкінці лютого під час його візиту до Польщі.

За даними видання Dziennik Gazeta Prawna, зустріч Байдена, Зеленського та Анджея Дуди може відбутися у Варшаві чи Жешуві. Попередньо це може відбутися наприкінці лютого.