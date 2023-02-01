Введення регулярних військ Росії на лінію фронту у Бахмуті (Донецька область) на заміну виснажених найманців ПВК Вагнера відтермінувало кульмінацію наступу росіян у районі міста. Бої тривають.

Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни (ISW).

Так, командир українського підрозділу, що діє в Бахмуті, Денис Яролавський підтвердив, що “висококваліфіковані” російські сили наразі посилюють штурмові підрозділи вагнерівців.

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Водночас, аналітики не прогнозують неминучого захоплення Бахмута російськими військами. Хоча українське командування може вирішити відступити, щоб не ризикувати великими втратами.

Окрім цього, у ISW вказують, що російські офіційні особи знову переоцінюють можливості своїх військ для наступу на Донеччині та на фронті загалом.

Так, маріонетка Кремля Денис Пушилін заявив 31 січня, що захоплення Бахмута дозволить Росії просунутися до Краматорська і Слов’янська, приблизно 40 км на північний захід від Бахмута. Він також помріяв про захоплення Вугледара, яке б дозволило РФ розпочати наступальні операції на Курахове, Мар’їнку та Покровськ. Однак Мар’їнку окупанти не можуть захопити ще з 17 березня 2022 року, коли Міноборони РФ неправдиво заявило про захоплення цього населеного пункту.

– Очікування Пушиліна щодо гіпотетичного захоплення Росією Бахмута ще раз демонструють, що окупанти продовжують стикатися з проблемами в точній оцінці простору і часу з урахуванням російських військових спроможностей, – наголошують фахівці.

У вівторок, 31 січня, російські війська вдарили з артилерії по житловому масиву в місті Бахмут. Внаслідок обстрілу загинули 12-річна дитина та 70-річний чоловік.