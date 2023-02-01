Росія готується до реваншу, а Україна гідна вступити в НАТО – Єрмак

Лютий, 01 в 16:08

Україна гідна вступити в НАТО, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час відеоконференції із членами Європейського парламенту та колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Про це повідомляють в Офісі президента.

Виступаючи перед західними колегами, Єрмак подякував Європарламенту за підтримку, а також зазначив, що війна триває і Кремль прагне взяти реванш за поразки, яких зазнав майже за рік боїв.

Зараз дивляться

—У цій ситуації, життєво важливим є забезпечення України всім спектром озброєння, і ЄС має діяти на випередження. Зокрема, перезапустити свій оборонно-промисловий комплекс та дозволити приєднатися до нього українським підприємствам. Також необхідно посилювати санкційний тиск на агресора, — йдеться у повідомленні.

Єрмак переконаний, що світ має справу із сучасним фашизмом, адже на окупованих територіях та в Росії знову існують концтабори. А скоєні російськими окупантами злочини євродепутати можуть побачити на власні очі, відвідуючи нашу країну.

Також Андрій Єрмак нагадав, що саміті G20 Володимир Зеленський представив українську формулу миру, основою та пріоритетом якої є міжнародна безпека – ядерна, енергетична, продовольча, екологічна, і, звичайно, військова безпека, яка стосується всіх. А міжнародна група Єрмака-Расмуссена розробила проєкт Київського безпекового договору.

Андерс Фог Расмуссен зазначив, що одним із пунктів формули миру українського президента є система міцних гарантій, які забезпечили б незалежність і територіальну цілісність України в довгостроковій перспективі.

— Ці гарантії не замінюють прагнення України приєднатися до НАТО. Це рішення ухвалюватиме український народ. Але для членства в НАТО потрібно багато часу, а Київський безпековий договір – це те, що можна втілити в життя зараз, – сказав Расмуссен.

Він зауважив, що ці пропозиції передбачають посилення спроможностей України й для цього потрібна підтримка партнерів в межах цього договору. Йдеться про побудову в Україні сучасного оборонно-промислового комплексу та впровадження автоматичних миттєвих санкцій щодо Росії у разі подальшої чи нової агресії.

— Цей договір пропонує посилену самооборону для забезпечення миру. Це також дає змогу уникнути помилок минулого. Попередні гарантії безпеки для України виявилися марними, зокрема сумнозвісний Будапештський меморандум. Київський безпековий договір робить навпаки, – пояснив Андерс Фог Расмуссен.

Голова підкомітету з питань безпеки та оборони Європейського парламенту Наталі Луазо зазначила, що Європарламент засуджує війну Росії проти України, а ЄС має й далі надавати фінансову, гуманітарну підтримку та військову допомогу Україні.