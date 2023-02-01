Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Тримаємося у графіках: в Yasno повідомили ліміти електроенергії на 2 лютого

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Тримаємося у графіках: в Yasno повідомили ліміти електроенергії на 2 лютого
Фото: Pexels

На четвер, 2 лютого, Київ отримав обмеження електроенергії 1057 МВт на день та 684 МВт вночі.

У Дніпропетровській області діятиме ліміт 1280 МВт вдень і 1248 МВт вночі. Про це у Facebook повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Він нагадав українцям, що зараз саме час передати показання лічильника, щоб суми в рахунках були вказані за фактично спожиту електроенергію.

Зараз дивляться

Крім цього, Коваленко пропонує відмовитися від паперових платіжок. Це можна зробити двома способами:

  • в особистому кабінеті. Для цього на сторінці, яка відкривається одразу після входу до кабінету, необхідно натиснути Обрати електронний рахунок.
  • на сайті Yasno функцією Замовити електронний рахунок на Viber. Після заповнення форми слід залишити позначку навпроти – Я хочу щомісяця отримувати електронні рахунки.

За словами гендиректора Yasno, користь від електронних рахунків – не лише у врятованих деревах.

– Щоб оплатити рахунок, не потрібно чекати листоношу/кур’єра. Особливо зараз, під час воєнного стану, коли ситуація така, що паперовий рахунок може затриматися. Та й коли платите в особистому кабінеті чи за посиланням з Viber/СМС, не нараховується комісія, – написав він.

Читайте
Дефіцит залишається суттєвим: як вимикатимуть світло в областях України 2 лютого

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка