Тримаємося у графіках: в Yasno повідомили ліміти електроенергії на 2 лютого
На четвер, 2 лютого, Київ отримав обмеження електроенергії 1057 МВт на день та 684 МВт вночі.
У Дніпропетровській області діятиме ліміт 1280 МВт вдень і 1248 МВт вночі. Про це у Facebook повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.
Він нагадав українцям, що зараз саме час передати показання лічильника, щоб суми в рахунках були вказані за фактично спожиту електроенергію.
Крім цього, Коваленко пропонує відмовитися від паперових платіжок. Це можна зробити двома способами:
- в особистому кабінеті. Для цього на сторінці, яка відкривається одразу після входу до кабінету, необхідно натиснути Обрати електронний рахунок.
- на сайті Yasno функцією Замовити електронний рахунок на Viber. Після заповнення форми слід залишити позначку навпроти – Я хочу щомісяця отримувати електронні рахунки.
За словами гендиректора Yasno, користь від електронних рахунків – не лише у врятованих деревах.
– Щоб оплатити рахунок, не потрібно чекати листоношу/кур’єра. Особливо зараз, під час воєнного стану, коли ситуація така, що паперовий рахунок може затриматися. Та й коли платите в особистому кабінеті чи за посиланням з Viber/СМС, не нараховується комісія, – написав він.