Лютий, 01 в 21:51

На четвер, 2 лютого, Київ отримав обмеження електроенергії 1057 МВт на день та 684 МВт вночі.

У Дніпропетровській області діятиме ліміт 1280 МВт вдень і 1248 МВт вночі. Про це у Facebook повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Він нагадав українцям, що зараз саме час передати показання лічильника, щоб суми в рахунках були вказані за фактично спожиту електроенергію.

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Крім цього, Коваленко пропонує відмовитися від паперових платіжок. Це можна зробити двома способами:

в особистому кабінеті. Для цього на сторінці, яка відкривається одразу після входу до кабінету, необхідно натиснути Обрати електронний рахунок.

на сайті Yasno функцією Замовити електронний рахунок на Viber. Після заповнення форми слід залишити позначку навпроти – Я хочу щомісяця отримувати електронні рахунки.

За словами гендиректора Yasno, користь від електронних рахунків – не лише у врятованих деревах.

– Щоб оплатити рахунок, не потрібно чекати листоношу/кур’єра. Особливо зараз, під час воєнного стану, коли ситуація така, що паперовий рахунок може затриматися. Та й коли платите в особистому кабінеті чи за посиланням з Viber/СМС, не нараховується комісія, – написав він.