Тут у нас дискотека, грає з усіх колонок: окупанти жаліються на обстріли з боку ЗСУ – перехоплення ГУР
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Російські загарбники жаліються на активні дії з боку українських Сил оборони, внаслідок яких ворожі війська втрачають особовий склад.
Відповідне аудіоперехоплення розмови двох окупантів оприлюднило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони.
– Дивись, Льоша, тут у нас, коротше, дискотека, є*ашить з усіх колонок… Нічого, там п*здарез… на позиціях. Ну і сюди трошки підлітає. Наче до*уя 200, до*уя 300, – каже один з окупантів.
Водночас загарбники зізнаються, що не знають скільки пошкоджених чи знищених одиниць техніки мають зі свого боку.
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В іншому аудіоперехопленні російські військові скаржились на низький рівень боєздатності у своїй армії, про що вказують їх діалоги, де вони називають свої війська “картинно-демонстративною” армією.
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Джерело: ГУР