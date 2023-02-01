Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У центрі окупованого Мелітополя пролунали вибухи – мер

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Вибух
Фото: Depositphotos

У Мелітополі пролунали вибухи.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

– У Мелітополі гучно! Щойно у центральній частині міста пролунали потужні вибухи, – написав він.

Міський голова додав, що наразі з’ясовуються деталі, де стався вибух в окупованому Мелітополі.

Зараз дивляться

Окупаційна влада міста теж підтвердила вибухи, але не уточнила, що саме сталося.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що у Мелітополі перший потужний вибух прогримів у центрі міста, а потім продовжилася серія прильотів.

– Їх дуже добре чують жителі селища Мирний Мелітопольського району, – пише Telegram-канал РІА-Мелітополь.

Згодом Telegram-канал додав, що вибухи на околиці Мелітополя пролунали ближче до півдня міста, оскільки жителі Піщаної “дуже добре чули прильоти”.

– За попередньою інформацією, влучання було на одну з військових баз рашистів, яка розташувалася на моторному заводі, – пише Telegram-канал.

Додається, що позиції видав так званий голова Мелітопольської районної ВЦА Андрій Сигута.

Наразі офіційна влада міста не підтвердила цих даних.

Читайте
Низка обшуків СБУ та звільнення керівництва митниці: що відбувається на 343-тю добу війни (онлайн)

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка