У Мелітополі пролунали вибухи.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

– У Мелітополі гучно! Щойно у центральній частині міста пролунали потужні вибухи, – написав він.

Міський голова додав, що наразі з’ясовуються деталі, де стався вибух в окупованому Мелітополі.

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Окупаційна влада міста теж підтвердила вибухи, але не уточнила, що саме сталося.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що у Мелітополі перший потужний вибух прогримів у центрі міста, а потім продовжилася серія прильотів.

– Їх дуже добре чують жителі селища Мирний Мелітопольського району, – пише Telegram-канал РІА-Мелітополь.

Згодом Telegram-канал додав, що вибухи на околиці Мелітополя пролунали ближче до півдня міста, оскільки жителі Піщаної “дуже добре чули прильоти”.

– За попередньою інформацією, влучання було на одну з військових баз рашистів, яка розташувалася на моторному заводі, – пише Telegram-канал.

Додається, що позиції видав так званий голова Мелітопольської районної ВЦА Андрій Сигута.

Наразі офіційна влада міста не підтвердила цих даних.