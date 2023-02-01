З’їзд суддів 12 січня обрав вісім членів Вищої ради правосуддя. Робота ВРП – найвищого органу суддівського управління – знову стала правомочною.

Кількість його членів досягла позначки 15, більшість із яких – судді. Таким чином Україна виконала одну з основних умов для збереження статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Членів ВРП допомагає обирати Етична рада. Факти ICTV поговорили з одним із його міжнародних членів, колишнім генеральним прокурором Естонії Лавлі Перлінг.

Зараз дивляться

Про роботу Етичної ради, відбір кандидатів та значущість судової реформи для України читайте в інтерв’ю.

– Нещодавно нарешті запрацювала Вища рада правосуддя. Яка в цьому роль Етичної ради?

– Для нас як міжнародних членів Етичної ради – велика честь працювати в Україні та сприяти здійсненню судової реформи. Ми зацікавлені, щоб Україна як наш союзник стала сильною державою. А сильна держава – це, насамперед, правова система, що добре функціонує.

Дуже важливо, щоб суспільство всередині держави та за її межами розуміло, що це має бути прозора система. Адже від цього залежить розвиток економіки та інших сфер. Це допомогло б залучати інвестиції.

Отже, те, що нарешті обрали членів ВРП, і Рада тепер зможе ухвалювати рішення – велика перемога. Ми дуже сподіваємося, що новий склад Вищої ради правосуддя готовий докладати всіх зусиль у боротьбі з корупцією.

– Що ви можете сказати про нових членів ВРП, обраних з’їздом суддів серед тих, кого рекомендувала Етична рада?

Чи вдалося обрати найкращих? У представників громадянського суспільства є багато нарікань щодо цього.

Чи буде цей склад Вищої ради правосуддя якісно кращим за минулий?

– Я впевнена, що цей склад буде кращим, ніж попередній. Під час відбору ми не йшли на будь-які компроміси, особливо щодо добропорядності. Усією командою ми уважно вивчали документи, аналізували дані, які мали.

Ми також ставили багато питань, зокрема незручних, для всіх кандидатів без винятку. І лише після цього ухвалювали рішення. Я вірю, що в нас вийшло. До складу Ради входять нові люди. Такі породжують нові думки, визначають перспективи.

– Розкажіть про те, в чому полягає діяльність Етичної ради. Яка її місія? Як відбувається процес оцінки кандидатів у члени ВРП? Як ви перевіряєте дані кандидатів?

– Етична рада розпочала свою роботу 9 листопада 2021 року. Через певний час процес запустився остаточно й ми перейшли до детального вивчення кожного кандидата на посаду члена ВРП.

У нашому розпорядженні було багато документів, різної інформації. Усе треба вивчити – від доходів кандидатів до джерел цих доходів. Після цього ми вже можемо ставити запитання.

Інтерв’ю з кандидатами – це вже вершина айсберга, що є завершальним етапом нашого оцінювання. Йому завжди передує тривалий процес дослідження, іноді в кілька раундів.

Робити якісно свою роботу членам Етичної ради допомагає команда експертів та аналітиків, і ми їм вдячні за працю. Адже вони готують для нас аналітику, надають інформацію щодо законів України. Це все те, з чим ми працюємо і що беремо за основу, ухвалюючи наші рішення.

На жаль, фізично ми не перебуваємо зараз в Україні, але ми багато дискутуємо, щоб зрештою мати хороший результат.

– Що ви, наприклад, запитуєте кандидатів під час співбесід? Які питання найбільш поширені?

– Ми маємо кілька категорій питань, що часто повторюються. Перша – стосується законодавства України. Очевидно, що міжнародні експерти не так добре знаються на українському законодавстві. І тут, як я вже згадувала, приходять нам на допомогу наші помічники.

Інша категорія – це питання, що стосується придбання майна.

Третя – це відповідність доходів кандидатів їхньому способу життя.

Ми дуже добре розуміємо, що людям властиво помилятися. Але також має велике значення, як кандидати реагують на помилки. Наприклад, щодо декларацій. Хтось просто визнає помилки, інші не визнають та виправдовуються.

Дуже важливо, щоб члени ВРП були сильними особистостями із бездоганними непорушними цінностями, які здатні ухвалювати правильні та справедливі рішення.

– Чому члени Етичної ради ухвалили рішення про закриття відкритих трансляцій співбесід із кандидатами на посаду члена ВРП до кінця дії воєнного стану? Чи планується незабаром перегляд цього рішення?

– Закрити співбесіди – було непростим рішенням. Єдина та очевидна причина – воєнний час.

Ми розуміємо, що для суспільства дуже важливо, щоб процес відбору був відкритим. Але ще важливіше – зберегти життя близьких та майно кандидатів. Адже не випадково наприкінці лютого президент РФ Путін згадав ВРП у своїй промові.

А для нас важливо, щоб кандидати під час інтерв’ю говорили правду, не боячись нічого. Коли воєнний час закінчиться, ми зробимо всі інтерв’ю доступними для громадськості.

– Чи мають право кандидати оскаржити рішення Етичної ради? Чи вони остаточні?

– Так, кандидати можуть оскаржити наші рішення. І кілька кандидатів цим правом скористалися. Інші кандидати, усвідомлюючи своє становище після інтерв’ю, знімали кандидатури, щоби не отримати негативного рішення.

– Наразі кандидатів у члени ВРП оцінює всеукраїнська конференція прокурорів, президент України та з’їзд вчених-юристів.

Коли Етична рада оприлюднить їхні результати? Адже багато хто критикує її за повільну роботу.

– Етична рада вже завершила оцінювання кандидатів на посаду члена ВРП від всеукраїнської конференції прокурорів і рекомендувала до призначення чотирьох кандидатів.

Також ми допустили до співбесід 13 кандидатів від президента України. Наразі триває процес оцінювання. Ми сподіваємося, що його також вдасться провести у найкоротший термін.

– Як ви оцінюєте прогрес України у судовій реформі за останні роки?

– Україна матиме гарне майбутнє. У держави з’явилася можливість створити прозору та чесну юридичну систему. Реформи запущені і справді працюють. Зараз я знаю і спостерігаю за людьми, які хочуть і домагаються, щоби щось змінити, здолати корупцію, яка так багато років заважала поступу й зупиняла всі процеси на шляху до євроінтеграції.

Але крига скресла. Я впевнена, що Україна переможе і у війні, і у боротьбі з корупцією, а також стане членом НАТО та Євросоюзу.

– Що нам потрібно зробити ще для того, щоб стати правовою державою? Чи є якийсь універсальний рецепт?

Що з міжнародного досвіду у сфері правосуддя ви як колишній генпрокурор Естонії порадили б нам запозичити?

– Перше – це мотивація. Треба прагнути до змін.

– Також важливо розуміти, чому корупція – це погано та чому треба мати іншу правову систему. Для цього необхідна комунікація між державою та людьми, а також сильні, некорумповані лідери.

Я вірю, що всі реформи в Україні спрямовані на це. А щодо рецепту для досягнення державою статусу правового, то потрібні три головні інгредієнти – якісна законодавча база, політична воля та мотивовані виконавці.

До речі, це і є той найкращий рецепт проти корупції.

Фото: Етична рада