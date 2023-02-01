В Україні достатньо ресурсів для проходження опалювального сезону – Галущенко

Лютий, 01 в 17:32

Станом на 1 лютого, Україна має у своєму розпорядженні достатні енергетичні ресурси для проходження опалювального періоду.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

– На сьогодні в українських газових сховищах зберігається понад 11 млрд куб. м газу, на складах – близько 1,2 млн т вугілля. Це достатні обсяги для того, щоб пройти та завершити цей дуже непростий для нашої країни опалювальний сезон, – каже голова Міненерго.

Як він наголосив, українські енергетики, незважаючи на всі виклики, продовжують тримати свій енергетичний фронт та роблять усе можливе, щоб зберегти в будинках українців тепло.

Зараз дивляться Читайте Зміна підходу: Нафтогаз почав готуватися до наступного опалювального сезону – Ми зробимо все, що від нас залежить, щоб у ці надскладні часи в будинках українців було тепло, – зазначив міністр.

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