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Факти / Україна

За хвилину мінус танк та БМП: відео, як бійці Омега нищили ворожу техніку

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Танк РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Бійці окремого загону спеціального призначення Омега знищили ворожий танк та БМП ворога на Донеччині за одну хвилину.

Про це повідомляє МВС України.

– Два постріли і два влучення в цілі ворога. Усього за одну хвилину спецназівці Нацгвардії знищили один ворожий танк та БМП, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що упродовж доби українські захисники знищили орієнтовно 920 окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ за 343 дні повномасштабної війни сягнули вже близько 128 420.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 343-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: МВС
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