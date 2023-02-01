За хвилину мінус танк та БМП: відео, як бійці Омега нищили ворожу техніку

Лютий, 01 в 17:52

Бійці окремого загону спеціального призначення Омега знищили ворожий танк та БМП ворога на Донеччині за одну хвилину.

Про це повідомляє МВС України.

– Два постріли і два влучення в цілі ворога. Усього за одну хвилину спецназівці Нацгвардії знищили один ворожий танк та БМП, – йдеться у повідомленні.

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