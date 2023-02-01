За хвилину мінус танк та БМП: відео, як бійці Омега нищили ворожу техніку
Фото: Генштаб ЗСУ
Бійці окремого загону спеціального призначення Омега знищили ворожий танк та БМП ворога на Донеччині за одну хвилину.
Про це повідомляє МВС України.
– Два постріли і два влучення в цілі ворога. Усього за одну хвилину спецназівці Нацгвардії знищили один ворожий танк та БМП, – йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, що упродовж доби українські захисники знищили орієнтовно 920 окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ за 343 дні повномасштабної війни сягнули вже близько 128 420.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 343-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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