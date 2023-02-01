Президент Володимир Зеленський і держсекретар США Ентоні Блінкен отримали премію Людина року 2022 за версією польського тижневика Wprost.

Цього разу нагорода дісталася кільком людям, які найбільше вплинули на економічну, соціальну та політичну реальність, пише видання.

Премія Людина року газети Wprost цього року була вручена за боротьбу від імені цивілізованого світу за вільну Європу, за віру, коли в інших її не було, за стійкість, коли зустрічалися поразки і за надію, коли з’являлися сумніви.

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– І насамперед за перемогу України, яка просто повинна була прийти, – з такими словами було оголошено нагороду.

Окрім українського та американського політиків премію Людина року отримав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

– Саме завдяки його зусиллям польська армія увійшла до першої двадцятки престижного рейтингу Global Firepower – найбільших військових держав світу. Голландська преса пише про Польщу як про нову військову наддержаву Європи, а німецька Die Welt називає польську армію найсильнішою на континенті, – пише газета.

При цьому Wrpost вказує, що сьогодні саме сильна військова і лідерська позиція Польщі на східному фланзі НАТО є найкращою гарантією польської безпеки і найефективнішим способом стримування Росії та допомоги Україні.

Видання зазначає, що премія “Людина року” присуджується особам, які найбільше вплинули на нашу економічну, соціальну та політичну реальність у минулому році.

– Однак 2022 рік був особливим. Вторгнення Росії в Україну привело Польщу і всю Європу до найскладнішого моменту в її новітній історії. Безпека нашої країни стала першочерговим завданням. Саме тому цього року у премії Людина року три переможці. Це три людини, які зробили найбільший внесок у підвищення безпеки в нашому регіоні, – йдеться в повідомленні.

Своєю чергою державний секретар США Ентоні Блінкен був удостоєний почесного звання Людина року від Wprost на знак визнання важливості польсько-американських відносин перед лицем російсько-української війни.

– Ми цінуємо, що в момент випробувань американська дипломатія не піддалася жодній спокусі зберегти статус-кво у відносинах з агресивним сусідом, що є найкращим мірилом правильності нашого геополітичного вибору, – аргументували редактори свій вибір.

Тим самим США відповідають на порушення принципів мирного співіснування в Європі відповідним ситуації чином і демонструють, що насильству авторитарних режимів завжди буде чинитися опір, а їхні злочини буде покарано, і що результатом такої агресії може бути тільки розширення сфери свободи і демократії, додали в газеті.

Джерело: Wprost