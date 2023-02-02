Лютий, 01 в 23:08

Правоохоронці сьогодні продемонстрували силу права та держави, коли затримали низку держпосадовців, що порушували закон.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 1 лютого.

Він прокоментував низку повідомлень від правоохоронців, які затримали держпосадовців та інших зловмисників на корупційних та протизаконних схемах.

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– Сьогодні у нашої держави плідний день – плідний у протистоянні тим, хто навіть зараз намагався послаблювати Україну. Нікому ми послаблювати нашу державу не дамо. Дякую всім правоохоронцям, які сьогодні продемонстрували силу права й держави. Дякую уряду України за оперативне кадрове реагування, – сказав він.

Президент пояснив, що сьогодні були звільнені керівники митниці.

– Мені доповіли, що стосовно частини з цих звільнених розпочаті дисциплінарні провадження, – додав Зеленський.

Він зауважив, що, на жаль, у деяких сферах тільки так можна гарантувати законність – змінюючи керівників разом із впровадженням інституційних змін.

– Змінюючи настільки, наскільки необхідно, щоб врешті люди не бруднилися на посадах, – сказав президент.

Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні Службою безпеки України, ДБР, Бюро економічної безпеки та прокуратурою в межах відкритих кримінальних проваджень проведено десятки обшуків та інших дій у різних регіонах і щодо різних осіб.

– Я не хочу давати політичних оцінок, які можуть бути використані цими особами в інтересах свого захисту. Але я бачу з реакції в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців. Отже, рух до справедливості відчувається. І справедливість буде забезпечена, – наголосив український лідер.

Він наголосив, що особливо важливою є чистота процесів у структурах Міністерства оборони та загалом сил оборони.

– Будь-яке внутрішнє постачання, будь-які закупівлі – усе має бути абсолютно таким же чистим і чесним, як зовнішнє постачання для нашої оборони. Хто цьому заважатиме, той не залишиться у відповідних структурах, – сказав Володимир Зеленський.

Окремо президент подякував працівникам Нацполіції, які “швидко відреагували на ганебні факти, про які стало відомо вчора… Факти знущань з дівчат”.

– Розпочато кримінальне провадження. Є перші затримання зловмисників. Процесуальні дії тривають. Насильству в Україні місця не буде, – наголосив він.

Володимир Зеленський розповів, що мав сьогодні і доволі активний дипломатичний день, оскільки Україну відвідав президент Австрії разом із кількома міністрами австрійського уряду.

– Є вагомі міжурядові домовленості, є чітке розуміння того, що Австрія не буде нейтральною в питаннях захисту життя та Європи. Є чітка австрійська позиція із засудження російської агресії та готовність надалі посилювати тиск проти Росії за терор. Дякую пану президенту Австрії, представникам австрійських міст, громад за те, що вони разом з Україною, – сказав він.

Президент додав, що мав сьогодні й декілька оперативних нарад із військовими, під час яких було повідомлено про зафіксоване збільшення наступальних дій окупантів на сході України.

– Ситуація стає ще жорсткішою, – коротко поінформував Володимир Зеленський.

Він подякував українським захисникам, які готові до наступів та демонструють потрібну Україні стійкість.

– Ми стійко пройшли увесь цей час – від лютого до лютого. Ворог намагається здобути зараз хоча б щось, щоб на річницю вторгнення показати нібито наявність якихось шансів у Росії. Ми всі маємо бути в таких умовах особливо обʼєднаними, особливо зосередженими на державних інтересах і як наслідок – особливо стійкими. Впевнений, що такими й будемо, – сказав президент.

Володимир Зеленський повідомив, що ввечері підписав укази про нагородження українських воїнів, в рамках чого державними нагородами відзначені 244 військовослужбовці Збройних Сил України.