Для придушення бунтів в армії: РФ перекинула під Вугледар спецпідрозділ СОБР

Лютий, 02 в 14:47

В районі Вугледару помічено спеціальний загін швидкого реагування СОБР, який російське командування перекинуло для придушення армійських бунтів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив Олексій Дмитрашківський – керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

– В районі Вугледару ситуація залишається складною. Там з’явився підрозділ СОБР, але не для штормових дій, а для придушення бунтів. Відомо, що морально-психологічний стан росіяни на цьому напрямку дещо пригнічений. Вони не вірять військовому керівництву, – пояснив він.

За його словами, на Вугледарському напрямку також була помічена 155 бригада морських піхотинців Тихоокеанського флоту, які засвітилися свого часу на Київщині – у Бучі та Ірпені, де були фактично знищені.

Зараз дивляться – Після відновлення вона засвітилася на Донецькому напрямку, де також була знищена. І на сьогодні, після чергового відновлення, вона знову з’явилися на Донецькому напрямку. Бій тривав недовго, бо російські бійці не дуже добре підготовлені, 10 здалися в полон, а з тих, хто брав участь в штурмових діях, – більшість просто вбиті, – розповів Дмитрашківський. Читайте Путін наказав своїй армії захопити Донецьку і Луганську області до березня – ГУР Наприкінці січня ЗСУ повністю знищила розвідувальну роту підрозділу 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, яка брала участь у штурмі Вугледара на Донеччині. Фото: ГУР

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