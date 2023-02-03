Лютий, 02 в 22:11

З’являються позитивні ознаки того, що Захід готовий надати Україні більше і кращу зброю. Але з урахуванням того, що перша річниця російсько-української війни наближається, є побоювання, що Україна і Росія можуть залишитися в глухому куті протягом наступного року.

Професор Майкл Макфол, колишній посол США в Росії, у своєму есе для журналу Foreign Affairs пише, що “поступове розширення військової та економічної допомоги” – як це робить Захід наразі – “скоріш за все, тільки продовжить війну на невизначений термін”.

За його словами, союзники України повинні почати швидко нарощувати постачання зброї та санкції проти Росії, щоб підтримати “прорив” у конфлікті.

Зараз дивляться – Хоча Путін уже має розуміти, що українці готові битися стільки, скільки буде потрібно для звільнення їхньої країни, він, як і раніше, вважає, що час на його боці. Це тому, що Путін очікує, що західні уряди і суспільства втратять бажання й інтерес продовжувати допомагати Україні, – пише колишній посол. Професор переконаний, що підтримка Україні має бути надана “оперативно” – і навіть може бути частиною “Великого вибуху” на честь річниці. – Замість того, щоб надавати ПТКР (протитанкові керовані ракети, – Ред.) у березні, БПЛА Reaper у червні та реактивні літаки у вересні, НАТО слід зробити “Великий вибух”, – пише він. Плани з надання всіх цих систем мають бути оголошені 24 лютого 2023 року, в першу річницю вторгнення Росії, переконаний Макфол. – Оголошення такого масштабу справить важливий психологічний ефект усередині Кремля і російського суспільства, сигналізуючи про те, що Захід підтримує прагнення України звільнити всі окуповані території, – вважає професор. При цьому Майкл Макфол визнає, що існують ризики для надання більшої підтримки, але сказав, що також існують ризики для бездіяльності. Наприклад, за його словами, побоювання, що президент Росії Володимир Путін може піти на ескалацію війни, досі не виправдалися. – Причина проста: у Путіна немає хорошого способу зробити це, – заявив Макфол. Професор вважає, що Володимир Путін “уже використовує дуже дорогі крилаті ракети для атаки на житлові будинки” і не може напасти на НАТО, щоб не ризикувати більш масштабною війною, яку Росія швидко програє. – У нього залишається тільки ядерний варіант, але навіть він не принесе йому користі, – пише колишній дипломат. Макфол додав, що якщо війна затягнеться на роки, загине набагато більше людей – і це буде “ціна інкременталізму”, тобто реалізації таких політичних рішень, які погано узгоджуються з реальною політичною ситуацією. Читайте Чи вдасться Україні отримати F-16: все, що відомо про поставки винищувачів

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