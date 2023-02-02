Лютий, 02 в 20:39

Наразі рано говорити про те, чи візьмуть участь в Олімпійських іграх-2024 у Парижі спортсмени з Білорусі або Росії.

Про це йдеться у відповідях на запитання з боку Міжнародної олімпійської комісії (МОК), які були опубліковані 2 лютого 2023 року.

На запитання про те, що президент України Володимир Зеленський і Національний олімпійський комітет (НОК) України критикують МОК і вимагають, щоб у Парижі 2024 року не брали участі російські чи білоруські спортсмени, а також те, що НОК України погрожує бойкотувати Ігри, МОК відповів:

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– Вкрай прикро загострювати цю дискусію загрозою бойкоту на такій передчасній стадії. Участь окремих нейтральних спортсменів із російським або білоруським паспортом в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року поки що не обговорювалася, – ідеться в повідомленні.

У МОК додали, що також не ухвалювали жодних рішень щодо участі спортсменів із РФ або Білорусі в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

Крім того, у МОК заявили, що “загроза бойкоту” Олімпійських ігор, яку наразі розглядає НОК України, “суперечить основам Олімпійського руху та принципам, які він відстоює”.

– Бойкот є порушенням Олімпійської хартії, яка зобов’язує всі НОК “брати участь в Іграх Олімпіади, посилаючи спортсменів”. Як показує історія, попередні бойкоти не досягали своїх політичних цілей і слугували лише для покарання спортсменів НОК, що бойкотують, – йдеться у відповіді МОК.

Водночас у МОК визнають, що є “незгодні голоси, здебільшого із сусідніх з Україною країн, з огляду на їхню специфічну ситуацію”, але МОК нібито користується переважною підтримкою міжнародних федерацій та Асоціації міжнародних федерацій літніх олімпійських ігор та інших органів.

Міжнародний олімпійський комітет посилається на “серйозну заклопотаність”, виражену двома спеціальними доповідачами Ради ООН з прав людини, які випустили пресреліз із “високою оцінкою” дій МОК за розгляд можливості дозволити окремим спортсменам із Росії та Білорусі брати участь у міжнародних спортивних змаганнях як нейтральним спортсменам.

На запитання про те, що в минулому були прецеденти, коли МОК виключав з Олімпійських ігор цілі команди, наприклад, ПАР у 1970-х і 1980-х роках, Міжнародний олімпійський комітет заявив, що “наразі стосовно Росії та Білорусі немає санкцій ООН”.

Водночас МОК ніяк не прокоментував ситуацію в міжнародному праві, коли Росія є державою, яка має право вето в Раді безпеки ООН, що не дає змоги накласти на державу-агресора санкції Організації.

Водночас у відповіді МОК на те, чи має намір голова комітету Томас Бах відповісти на запрошення Володимира Зеленського вирушити на лінію фронту, йдеться про те, що Бах уже був в Україні влітку 2022 року.

– Під час цього візиту він зустрівся зі спортсменами, які постраждали від війни, побачив зруйновану спортивну інфраструктуру, а також зустрівся з президентом Зеленським для ґрунтовної бесіди. Після цього візиту вони також обмінялися думками телефоном. Наразі не планується ще один візит до України, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після заяв МОК про те, що до Олімпіади можуть допустити російських і білоруських спортсменів, Україна, зокрема й президент Володимир Зеленський, розкритикували Міжнародний олімпійський комітет і намагаються не дати МОК реалізувати участь в Олімпіаді 2024 року спортсменів із РФ і Білорусі.

З пропозицією бойкоту Олімпіади, окрім України, виступила, зокрема, Латвія, а також до бойкоту запропонували приєднатися і лижниці зі Швеції, якщо МОК допустить росіян або білорусів до участі в Іграх.