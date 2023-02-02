Колишній російський військовий офіцер Костянтин Єфремов розповів британським журналістам про жорстокі допити українців, під час яких в українських чоловіків стріляли і погрожували зґвалтуванням.

Зізнання у воєнних злочинах Єфремов зробив в інтерв’ю британському мовнику BBC.

В одному місці на Півдні України, за його словами, “допити і тортури тривали близько тижня”.

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– Щодня, вночі, іноді двічі на день, – каже він.

За його словами, він неодноразово намагався звільнитися з армії, але в підсумку був звільнений за відмову повернутися в Україну, а зараз він втік з Росії.

Використовуючи фотографії та військові документи, надані паном Єфремовим, журналісти BBC змогли підтвердити, що він був в Україні на початку війни, а саме – в Запорізькій області, зокрема в окупованому Мелітополі.

Єфремов розповідає, що 10 лютого 2022 року він прибув до анексованого Росією Криму. Там він очолював підрозділ розмінування 42-ї мотострілецької дивізії, яка зазвичай базувалася в Чечні. За його словами, його та його людей відправили для участі у “військових навчаннях”.

– Тоді ніхто не вірив, що буде війна. Всі думали, що це лише навчання. Я впевнений, що навіть старші офіцери не знали, – каже він.

При цьому Єфремов каже, що боявся звільнитися, бо “не хотів мати з цим нічого спільного”.

– Я вирішив звільнитися. Я пішов до свого командира і пояснив свою позицію. Він відвів мене до старшого офіцера, який назвав мене зрадником і боягузом. Я залишив зброю, сів у таксі й поїхав. Я хотів повернутися на свою базу в Чечні та офіційно подати у відставку. Тоді мені зателефонували мої товариші з попередженням. Полковник пообіцяв посадити мене до в’язниці на термін до 10 років за дезертирство, і він попередив поліцію, – розповідає військовий РФ.

Російський окупант Єфремов каже, що зателефонував військовому юристу, який порадив йому повернутися.

– Зараз я розумію, що мав би проігнорувати це і їхати далі. Але я боявся потрапити до в’язниці, – каже він.

Як наслідок, росіянин повернувся до інших військових РФ, щоб бути “зі своїми людьми”.

За його словами, 27 лютого, через три дні після російського вторгнення, Єфремов та його люди отримали наказ рухатися на північ з окупованого Криму. Вони попрямували до міста Мелітополь.

Наступні 10 днів вони провели на аеродромі, який вже був захоплений російськими військами. Він описує мародерство, свідком якого він став.

– Солдати і офіцери хапали все, що могли. Вони лазили по всіх літаках і ходили по всіх будівлях. Один солдат забрав газонокосарку. Він сказав з гордістю: “Я візьму її додому і буду косити траву біля наших казарм”. Відра, сокири, велосипеди – все це вони повантажили у вантажівки. Стільки всього, що їм довелося присісти навпочіпки, щоб поміститися в машинах, – розповідає окупант.

Сам Єфремов, звісно, не зізнається в тому, чи брав участь у мародерстві.

BBC зазначає, що Єфремов надав редакції BBC фотографії, які, за його словами, він зробив на авіабазі в Мелітополі. На них зображені транспортні літаки і будівля у вогні. Вони є одними з багатьох фотографій і документів, якими він поділився – і які BBC змогли перевірити – як для підтвердження особи Єфремова і його звання, так і його пересування Україною навесні 2022 року.

Протягом півтора місяця окупант разом з іншими військовими РФ під його командуванням охороняв у Мелітополі російський артилерійський підрозділ.

– Весь цей час ми спали на вулиці. Ми були такі голодні, що почали полювати на кроликів і фазанів. Одного разу ми натрапили на особняк. Усередині був російський боєць, – розповідає Єфремов.

У будинку було “було достатньо їжі, щоб пережити ядерну війну”, розповідає росіянин.

Катування українських полонених

У квітні група Костянтина Єфремова переїхала охороняти те, що він називає “штабом логістики” – у місто Більмак, на північний схід від Мелітополя. Там, за його словами, він став свідком допитів і жорстокого поводження з українськими полоненими.

Він згадує день, коли привезли трьох полонених.

– Один з них зізнався, що він снайпер. Почувши це, російський полковник збожеволів. Він вдарив його, стягнув з українця штани і запитав, чи він одружений. “Так”, – відповів полонений. “Тоді принесіть мені швабру, – сказав полковник. – Ми перетворимо тебе на дівчину і надішлемо відео твоїй дружині”, – розповідає Єфремов.

Іншим разом, розповідає Єфремов, полковник попросив полоненого назвати всіх українських націоналістів у його підрозділі.

– Українець не зрозумів запитання. Він відповів, що солдати були морською піхотою Збройних сил України. За цю відповідь йому вибили кілька зубів, – каже окупант.

Єфремов розповідає, що українському полоненому зав’язали очі.

– Полковник приставив пістолет до чола полоненого і сказав: “Я рахую до трьох, а потім вистрілю тобі в голову”. Він порахував, а потім вистрілив просто в бік голови, з обох боків. Полковник почав на нього кричати. Я кажу: “Товаришу полковнику! Він вас не чує, ви його оглушили!”, – каже він.

Єфремов описує, як полковник віддав наказ не давати українцям нормальної їжі – тільки воду і сухарі.

При цьому окупант каже, що українським полоненим створювали умови, коли ті мали спати на голій землі. Водночас окупант каже, що начебто його люди підкидали українським полоненим сіно, “вночі, щоб нас ніхто не бачив”.

Під час іншого допиту Єфремов розповів, що полковник вистрілив одному з полонених в руку, а іншому – в праву ногу під коліно, влучивши в кістку. Костянтин розповідає, що його люди перев’язали полоненого і пішли до російського командування – “не до полковника, він був божевільний” – і сказали, що полоненому потрібно в лікарню, інакше він помре від втрати крові.

– Ми переодягли його в російську форму і відвезли в лікарню. Ми сказали йому: “Не кажи, що ти український військовополонений, бо або лікарі відмовляться тебе лікувати, або поранені російські солдати почують і застрелять тебе, а ми не зможемо їх зупинити”, – згадує загарбник.

BBC зазначає, що не змогли самостійно підтвердити конкретні твердження Костянтина Єфремова про тортури, але вони узгоджуються з іншими заявами про жорстоке поводження з українськими полоненими.

Наразі Єфремов звільнився з армії, але не позбувся небезпеки бути відправленим назад на війну.

Наприкінці інтерв’ю з журналістом BBC російський окупант Єфремов попросив вибачення у народу України.

– Я прошу вибачення у всього українського народу за те, що прийшов до їхнього дому як непроханий гість зі зброєю в руках. Слава Богу, я нікого не зачепив. Я нікого не вбив. Слава Богу, що мене не вбили. Я навіть не маю морального права просити вибачення в українців. Я не можу пробачити себе, тому не можу очікувати, що вони пробачать мене, – каже він.

Раніше начальник Нацполіції в Харківській області розповів, що під час тортур українців російські загарбники на окупованих територіях застосовували удушення протигазами та спилювали зуби.

Фото: ГУР