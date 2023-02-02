Україна готова надати гарантії, що зброю партнерів не буде використано для обстрілу РФ – Резніков
Україна потребує далекобійної зброї і готова надати будь-які гарантії, що її не буде використано для обстрілу території Росії.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на спільному засіданні уряду України та Єврокомісії у Києві.
– Якщо ми матимемо можливість вражати цілі на відстані до 300 км, російська армія не зможе переважати і буде змушена відступити. Україна готова надати будь-які гарантії, що вашу зброю не буде використано, щоб обстрілювати територію РФ. У нас є багато цілей на тимчасово окупованій українській землі, і ми готові координувати вибір цілей із нашими партнерами, – сказав він.
Резніков заявив, що Україна потребує систем протиповітряної оборони, танків, бронетехніки, а також більшу кількість артилерійських боєприпасів як для захисту, так і для контрнаступу.
Він наголосив, що виробництво боєприпасів має бути збільшено. Україна вже налагодила виробництво снарядів та мін “радянського калібру”, і їх тестування на фінальному етапі.
Крім того, Резніков відзначив потребу в зброї, що здатна вражати російські системи радіоелектронної боротьби.