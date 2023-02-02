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Факти / Україна

Україна готова надати гарантії, що зброю партнерів не буде використано для обстрілу РФ – Резніков

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Резніков
Фото: Міноборони

Україна потребує далекобійної зброї і готова надати будь-які гарантії, що її не буде використано для обстрілу території Росії.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на спільному засіданні уряду України та Єврокомісії у Києві.

– Якщо ми матимемо можливість вражати цілі на відстані до 300 км, російська армія не зможе переважати і буде змушена відступити. Україна готова надати будь-які гарантії, що вашу зброю не буде використано, щоб обстрілювати територію РФ. У нас є багато цілей на тимчасово окупованій українській землі, і ми готові координувати вибір цілей із нашими партнерами, – сказав він.

Резніков заявив, що Україна потребує систем протиповітряної оборони, танків, бронетехніки, а також більшу кількість артилерійських боєприпасів як для захисту, так і для контрнаступу.

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Він наголосив, що виробництво боєприпасів має бути збільшено. Україна вже налагодила виробництво снарядів та мін “радянського калібру”, і їх тестування на фінальному етапі.

Крім того, Резніков відзначив потребу в зброї, що здатна вражати російські системи радіоелектронної боротьби.

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