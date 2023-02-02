ЄС оцінить прогрес України у письмовому звіті восени – фон дер Ляєн

Європейський Союз оцінить виконання Україною рекомендацій для вступу в ЄС у письмовому звіті, який представлять восени 2023 року.

Про це під час пресконференції у Києві заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

– Україна – країна-кандидат. Україна добре просувається по цих кроках. Буде усне оновлення про те, як просувається успіх України, але ми фокусуємося на письмовому звіті, що буде восени, – сказала вона.

Крім цього, фон дер Ляєн відзначила значний прогрес України у виконанні вимог щодо вступу в ЄС.

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– Уряд України прекрасно організований, цифровізований. У вас дуже багато даних, які ми відстежуємо. Дійсно, речі робляться і змінюються на краще. Наскільки швидко ви цього досягнете – це залежить від кожного кандидата. Але швидкість і амбіції дійсно вражають, – підсумувала президентка ЄК.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський отримав звіт щодо другої частини опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.