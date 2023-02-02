Лютий, 02 в 18:31

Напередодні саміту ЄС-Україна, який відбудеться в Києві 3 лютого, депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, в якій вимагають від ЄС “працювати над початком переговорів про вступ і підтримати дорожню карту з описом наступних кроків, які дадуть змогу Україні приєднатися до єдиного ринку ЄС”.

Резолюція була проголосована 489 голосами “за”, 36 проголосували “проти” і 49 утрималися.

– Підтверджуючи свою прихильність майбутньому членству України в ЄС після подачі країною офіційної заявки 28 лютого 2022 року, євродепутати наголошують, що вступ до ЄС – це процес, який базується на заслугах і передбачає дотримання відповідних процедур, а також виконання реформ, пов’язаних з ЄС, і критеріїв вступу, – йдеться в заяві Європарламенту.

Євродепутати також закликають українську владу якомога швидше провести суттєві реформи для ефективної відповідності критеріям членства в ЄС.

Зараз дивляться Крім того, Європарламент закликав країни-члени Євросоюзу збільшити і прискорити військову допомогу Києву, зокрема, постачання зброї, а також необхідну політичну, економічну, інфраструктурну, фінансову та гуманітарну підтримку. Європарламентарі також закликають лідерів на майбутньому саміті ЄС-Україна визначити пріоритетність всеосяжного пакета заходів із відновлення України. – Цей пакет має бути спрямований на надання допомоги, реконструкцію та відновлення в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі. Підтримка сприятиме економічному зростанню в Україні після війни, – йдеться в повідомленні. Оцінюючи потреби України у відновленні, резолюція також повторює заклик парламенту до використання заморожених активів російського Центрального банку, а також активів російських олігархів для фінансування післявоєнного відновлення. Наголошуючи на важливості того, щоб країни ЄС продовжували демонструвати єдність перед обличчям російської агресії, депутати Європарламенту закликають держави-члени якнайшвидше ухвалити десятий пакет санкцій проти Москви та постійно й ініціативно пропонувати нові сектори й осіб, проти яких необхідно запровадити санкції. Парламент також закликає ввести санкції проти таких компаній, як Лукойл і Росатом, які все ще присутні на ринку ЄС. – Посадові особи, залучені до широкого спектру незаконної діяльності, включно з примусовими депортаціями та проведенням фальшивих референдумів на окупованій українській території, також мають бути піддані санкціям, – йдеться в заяві. Нарешті, в резолюції повторюються заклики євродепутатів до негайного і повного ембарго на імпорт до ЄС викопного палива та урану з Росії, а також до повної відмови від газопроводів Північний потік 1 і 2 у Балтійському морі. Читайте Єврокомісія сприятиме. Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна стане членом ЄС Джерело: European Parliament

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter