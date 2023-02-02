Завдала дитині 25 ударів та била лозиною: виховательці повідомлено про підозру

Виховательці дитячого будинку на Київщині повідомлено про підозру за фактом катування (ч. 1, 2 ст. 127 КК України).

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

– За даними слідства, підозрювана за домовленістю з опікуном виконувала обов’язки вихователя у дитячому будинку. Між жінкою та двома дітьми періодично виникали непорозуміння через недотримання встановлених нею правил проживання, – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що підозрювана покликала 11-річну дівчинку в одну із кімнат будинку та завдала їй щонайменше 25 ударів долонею в різні частини тіла. Щоб залякати інших дітей, вона також побила лозиною 9-річну вихованку будинку.

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Наразі постраждалі дівчата та ще 17 дітей, які перебували під опікою і проживали у будинку, вилучені. Вони перебувають у лікарні, їх оглянуть медики.

Жінка затримана у порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, що 1 лютого очільник Київської обласної поліції Андрій Нєбитов повідомив, що на Київщині вихователька знущалася з дев’ятирічної дівчинки у дитбудкинку.