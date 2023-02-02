Лютий, 02 в 13:04

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що війни між Росією та НАТО не буде, оскільки російський диктатор Володимир Путін знає, що програє.

Про це він сказав в ефірі BFM TV.

За його словами, війна має обмежитись територією України, а не перекидатися на сусідні країни.

Зараз дивляться – Я думаю, що війна між РФ і НАТО виключена, і я скажу вам чому. Путін бачить, наскільки ефективна зброя НАТО, і це ще в обмеженій кількості, тому він програє на землі, – вважає Резнікоів Міністр сказав, що російський диктатор і його генерали добре розуміють, що війна проти країн НАТО нежиттєздатна, і “Путін ніколи не нападе на НАТО”. – Путін добре знає, що якщо він дійсно вступає в конфлікт з країнами Альянсу, то програє на 100%. Він представляє війну проти України як війну “проти Заходу” і пояснює, що не може виграти, тому що проти них стоїть НАТО. Але насправді він воює лише проти української армії, – наголосив глава Міноборони. Водночас під час інтерв’ю Резніков запевняє, що небезпека для НАТО цілком реальна в рамках українського конфлікту. Як доказ він посилається на висновки, зроблені за підсумками мадридського саміту Альянсу в червні 2022 року. – Ми чітко визначили загрози, і вже десять років Росія визначається як головний ворог, як загроза для НАТО…Якщо колись Україна впаде, хто наступний? Країни Балтії, Латвія, Литва та Естонія, які є членами НАТО, тоді доведеться відповідати. Росіяни не збираються зупинятися самі, їх треба зупиняти в Україні, тому щоб не пролити кров інших народів, хай Україна переможе, – наголосив він. Також міністр оборони Олексій Резніков вважає, що РФ може піти у новий наступ на Україну приблизно 24 лютого. Джерело: BFM TV

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