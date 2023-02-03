Дефіцит в енергосистемі є суттєвим, проте аварійних відключень не зафіксовано – Укренерго

Лютий, 03 в 11:56

В Укренерго повідомляють, що дефіцит в енергосистемі майже не змінився від учора та є суттєвим.

– Два блоки на теплових електростанціях підключено в роботу, натомість один виведено в аварійний ремонт. Наявний обсяг виробленої електроенергії розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. Мережеві обмеження зберігаються лише в Одеській області, – йдеться у повідомленні.

В компанії зазначають, що внаслідок ракетних та дронових атак РФ пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. У результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

– Ліміти споживання доведені до всіх обленерго. Нагадуємо, кожний обленерго (перелік тут) у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Станом на ранок 3 лютого перевищення лімітів не зафіксовано, аварійні відключення диспетчерським центром НЕК Укренерго не застосовувалися, – повідомляє Укренерго.

Крім того, за минулу добу Росія з артилерії обстріляла енергетичну інфраструктуру в Харківській, Херсонській, Сумській, Запорізькій, Донецькій областях. Особливо складна ситуація після обстрілів в Херсонській області. Через значні пошкодження знеструмлені деякі об’єкти й в сусідній Миколаївській області.

Зараз дивляться Ремонтні бригади НЕК Укренерго відновили функціональність ключового обладнання на декількох підстанціях на сході та півдні України.

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