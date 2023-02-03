Харченко розповів, в яких регіонах найбільші проблеми та дефіцит в енергомережі

Лютий, 03 в 14:42

Наразі стан в української системи оцінюється як стабільний. У системі стійкий дефіцит приблизно 20-25% генерації в пікові години.

Про це під час брифінгу в українському Медіа-центрі розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, швидко вирішити цю проблему не вдасться, адже пошкодження, які наявні в генерації, захоплені станції, розбиті станції не дають змогу повністю покрити споживання в тому обсязі, якого сьогодні країна потребує.

Зараз дивляться

— Одночасно відбуваються ремонти, але треба розуміти, що стан української вугільної генерації далекий від ідеального. Коли до старого обладнання додалися втрати від ракетних ударів, то технічно ситуація доволі складна. Часом маємо такі дні, коли два блоки відремонтували, вони стали до роботи, а інший блок через технічну аварію вибився з системи.

Харченко додав, що складною ситуація у високовольтній мережі залишатиметься щонайменше ще 2,5-3 місяці.

— Те обладнання, яке дозволить змінити докорінним чином ситуацію, почне з’являтися саме через три місяці. Добра новина в тому, що ми у такій позиції, що здебільшого останні атаки суттєво не погіршують ситуацію. Ми навчилися боротися зі спробами добивати наш енергетичний сектор.

За його словами, найважча ситуація наразі на Одещині та Херсонщині, а трішки відстають Київ та Харків, але вони у схожій ситуації. В цих регіонах найбільший дефіцит та найгірша проблема з мережею. Решті регіонів – трохи легше.