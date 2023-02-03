Лютий, 03 в 16:35

Російські окупанти не намагаються прорвати оборону Вугледару Донецької області, вони прагнуть оточити місто з двох сторін.

Про це повідомив заступник міського голови Максим Вербовський.

– З 21 числа почалась контратака ворога. Протягом восьми діб місто було під щільним вогнем з артилерії, градів та гелікоптерів. Місто зруйноване. Пошкоджені 100% будинків, вся інфраструктура міста також зруйнована, – сказав він.

За словами Вербовського, росіяни мали часткові успіхи та просунулись в напрямку деяких селищ, але українські військові відкинули їх на попередні позиції.

Зараз дивляться

– Зараз ситуація стабілізована, але важкувата. Бої тривають щодня. Все під контролем Збройних сил України. До міста їм ще йти кілометри два, це щоб вийти хоча б на околиці міста, – розповів заступник мера.

Наразі у Вугледарі залишається близько 500 людей, серед яких троє дітей.

Раніше стало відомо, що російське командування перекинуло в район Вугледару спеціальний загін швидкого реагування СОБР для придушення бунтів.

Морально-психологічний стан окупантів на цьому напрямку дещо пригнічений, вони не вірять військовому керівництву.