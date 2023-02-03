Росту тарифів на енергетику невдовзі не буде, але про низькі ціни треба забувати – Харченко

Лютий, 03 в 15:46

Найближчим часом не варто очікувати підвищення тарифів на енергетику для населення.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу українському Медіа-центрі.

Водночас, на його думку, Україні треба якомога швидше забувати про пільгові тарифи для населення, не тільки в електриці, але й у теплі та воді.

Зараз дивляться

— Все це рудименти пострадянського періоду, коли на цьому будувалися великі корупційні схеми. Нам треба переходити до європейської практики, коли у нас будуть чесні ринкові ціни, конкурентна ситуація і одночасно адресно цільова субсидія для тих, хто її потребує. Коли я чую, “армагедон, підіймають ціни для населення!” від киян – мені хочеться сміятися. Якщо ви живете у трикімнатній квартирі на Оболоні, ваша платіжка за електрику близько $7-8 – 250-260 грн.

За його словами, ті, хто плачуть щодо цін на тарифи, розуміють, що це немає жодного відношення до реальної ринкової ціни, а результатом стає велика корупція, велика неефективність, величезний тиск на бюджет і все, що з цим пов’язано.

— І так само цю низьку ціну отримують люди, які мають величезні будинки та величезні статки і вони так само не платять за електрику фактично нічого. Тому я абсолютно впевнений, що Україна немає альтернативи, окрім як рухатися траєкторією реальної ринкової реформи.

Він додав, що низькі тарифи створюють “фантастичне” середовище для корупції та неефективності.

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Скріншот: Media Center Ukraine