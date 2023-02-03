Танк щойно вийшов – був знищений: як ЗСУ вдарили по позиції ворога у тилу

В районі Вугледара Донецької області воїни Сил спеціальних операцій України та 72 бригади знищили російську техніку і взяли в полон двох військовослужбовців РФ.

За даними пресслужби ССО, 155 бригада морської піхоти тихоокеанського флоту РФ мала висунутися в наступ танковим підрозділом.

Зазначається, що модернізований російський танк Т-80 вдалося знищити ще до того, як він вийшов на вогневу позицію. Під час бою у полон потрапили два члени танкового екіпажу – контрактники, морські піхотинці РФ.

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– Військовослужбовці ССО надали полоненим кваліфіковану медичну допомогу і винесли їх за лінію фронту в розташування Сил оборони України. Спільна операція ССО України та 72-ї ОМБр пройшла без втрат з нашої сторони і зірвала заплановані ворогом штурмові дії на Вугледарському напрямку, – повідомляє розвідка.

На відео, оприлюдненому ССО, полонені брати Чєртєнкови розповідають, що стали жертвами пропаганди РФ і погодилися піти воювати в Україну. Вони підтверджують, що російське командування не вважає своїх солдатів за людей.

В’ячеслав Чєртєнков каже, що переконаний у перемозі України у цій війні. За словами його брата, від початку року на Вугледарському напрямку загинула половина роти 155 бригади російських морпіхів.

Відео супроводжується ілюстративними кадрами знищення російської техніки на різних напрямках.

Пресслужба ССО нагадує, що за весь час повномасштабної війни Росія втратила 3 213 танків.

Ціна кожного танка становить від $3 до $6 млн. Вартість всіх втрачених танків рівнозначна будівництву 803 нових середніх шкіл, 1 230 пологових будинків чи 1 170 онкологічних центрів.