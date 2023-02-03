Україна зберігає стратегічну ініціативу, а тактичні досягнення РФ даються їй дорогою ціною – розвідка Канади

Лютий, 03 в 8:23

Канадська розвідка вважає, що Україна зберігає стратегічну ініціативу, а тактичні досягнення Росії даються їй дорогою ціною.

– Аналіз від Розвідувального командування Збройних сил Канади доводить, що, попри заяви російських ЗМІ про деякі тактичні досягнення кремлівських загарбників, російська армія стикається з серйозною нестачею особового складу і техніки, а її “перемоги” дісталися їм дорогою ціною, – зазначає Military Media Center.

Тактика РФ фронтальних атак “хвиля за хвилею” приносить малу ефективність та великі втрати.

– Оборонні приготування Росії свідчать про її занепокоєння майбутніми українськими контрнаступами, а Україна продовжує утримувати стратегічну ініціативу у війні, – додають у повідомленні.

Нагадаємо, що російські втрати за 11 місяців у 8 разів перевищують американські за два десятиліття війни в Афганістані.