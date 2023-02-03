Втрати РФ за 11 місяців у 8 разів перевищили американські за два десятиліття війни в Афганістані – NYT
З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила до 200 тисяч людей убитими та пораненими.
Американське видання The New York Times зазначає, що такі втрати за 11 місяців у 8 разів перевищують американські за два десятиліття війни в Афганістані.
За даними журналістів, найбільші втрати окупантів наразі є у Бахмуті та Соледарі. Водночас, кількість загиблих у війні не має значення для кремлівського диктатора Володимира Путіна.
– Він готовий до сотень тисяч жертв в Україні, хоча більша їх кількість може підірвати його політичну підтримку, — повідомляє видання.
У статті також додається, що в армії Росії виникла “незліченна кількість проблем із постачанням і з військовою тактикою”. Зокрема, російським окупантам бракує артилерії та боєприпасів.
– Москва завжди кидала у бій людей, яких вважає витратним матеріалом, зокрема під час Другої світової війни, — пише видання.
Фото: ГУР Міноборони України