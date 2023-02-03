Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Втрати РФ за 11 місяців у 8 разів перевищили американські за два десятиліття війни в Афганістані – NYT

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
російські військові РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила до 200 тисяч людей убитими та пораненими.

Американське видання The New York Times зазначає, що такі втрати за 11 місяців у 8 разів перевищують американські за два десятиліття війни в Афганістані.

За даними журналістів, найбільші втрати окупантів наразі є у Бахмуті та Соледарі. Водночас, кількість загиблих у війні не має значення для кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Зараз дивляться

– Він готовий до сотень тисяч жертв в Україні, хоча більша їх кількість може підірвати його політичну підтримку, — повідомляє видання.

Читайте
Попри великі втрати: окупанти продовжують штурмувати чотири напрямки на Донбасі – Генштаб

У статті також додається, що в армії Росії виникла “незліченна кількість проблем із постачанням і з військовою тактикою”. Зокрема, російським окупантам бракує артилерії та боєприпасів.

– Москва завжди кидала у бій людей, яких вважає витратним матеріалом, зокрема під час Другої світової війни, — пише видання.

Фото: ГУР Міноборони України

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка