Вибухи та пожежа: у Херсоні вночі точилась контрбатарейна боротьба
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Упродовж ночі 3 лютого в Херсоні лунали вибухи.
Місцеві жителі повідомляли не лише про гучні звуки, а й про густий дим, що здіймався над обласним центром після займань.
За свідченням місцевого журналіста Костянтина Риженка, у місті вночі точилась потужна контрбатарейна боротьба, про яку попереджали ще кілька тижнів тому.
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Джерело: Костянтин Риженко