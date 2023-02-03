Вибухи та пожежа: у Херсоні вночі точилась контрбатарейна боротьба

Лютий, 03 в 6:12

Упродовж ночі 3 лютого в Херсоні лунали вибухи.

Місцеві жителі повідомляли не лише про гучні звуки, а й про густий дим, що здіймався над обласним центром після займань.

За свідченням місцевого журналіста Костянтина Риженка, у місті вночі точилась потужна контрбатарейна боротьба, про яку попереджали ще кілька тижнів тому.

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Джерело: Костянтин Риженко