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Факти / Україна

Вибухи та пожежа: у Херсоні вночі точилась контрбатарейна боротьба

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Вибухи в Херсоні

Упродовж ночі 3 лютого в Херсоні лунали вибухи.

Місцеві жителі повідомляли не лише про гучні звуки, а й про густий дим, що здіймався над обласним центром після займань.

За свідченням місцевого журналіста Костянтина Риженка, у місті вночі точилась потужна контрбатарейна боротьба, про яку попереджали ще кілька тижнів тому.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 345-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Костянтин Риженко

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