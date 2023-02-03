Лютий, 03 в 17:05

Правоохоронці повідомили про підозру російському військовому блогеру.

За даними слідства, він систематично створює пропагандистські матеріали на військову тематику для проєкту WarGonzo на YouTube та у проросійському Telegram-каналі.

У відеоматеріалах та інших зверненнях він виправдовує збройну агресію РФ проти України, окупацію територій нашої держави, а також здійснює глорифікацію військовослужбовців РФ, поширює фейки і дезінформацію.

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– Підозрюваний є куратором декількох пропагандистських проєктів, діяльність яких спрямована на повалення конституційного ладу в Україні. Він неодноразово незаконно в’їжджав на тимчасово окуповані території України, проводив “робочі зустрічі” та брав інтерв’ю у так званих голів псевдореспублік ЛНР/ДНР та інших представників самопроголошеної влади, – повідомили в Офісі генпрокурора.

У мережі є матеріали про отримання підозрюваним державних нагород на найвищому політично-військовому рівні РФ, зокрема особисто від президента РФ.

В Офісі генпрокурора не розкривають ім’я блогера, однак, за даними ЗМІ, йдеться про Семена Пєгова.

Чоловіку заочно повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).