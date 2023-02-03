Лютий, 03 в 1:49

Україна приєднається до ключових програм Європейського Союзу.

Про це оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції з главою українського уряду Денисом Шмигалем у Києві.

– Ми включаємо Україну до низки ключових програм ЄС. Україна приєднується зараз або пізніше цього року до програми єдиного ринку, ми щойно підписали це, програми у сфері юстиції, цивільної. Дуже скоро ви зможете податися на фінансування різних типів проєктів. Це означає більше підтримки для малого бізнесу в рамках єдиного ринку в Україні. Вони зможуть приєднатися до європейських бізнес-мереж і отримають доступ до нових ринків, – заявила вона.

За її словами, українські юристи зможуть брати участь у різних проєктах, а фахівці з Євросоюзу та України зможуть вибудовувати довгострокове партнерство.

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Урсула фон дер Ляєн додала, що до середини 2023 року Євросоюз відкриє в Києві Офіс програми Горизонт Європа (Horizon Europe), який просуватиме можливості фінансування ЄС і пропонуватиме технічну підтримку українським дослідникам і новаторам.

Глава Єврокомісії заявила, що між Києвом і Брюсселем було узгоджено план дій для доступу України до внутрішнього ринку Євросоюзу, який становить 15 пунктів.

– Минулого року ми скасували всі мита ЄС на експорт українських товарів. Це був величезний успіх, який дозволив зберегти нашу торгівлю дуже стабільною. Насправді, торгівля зросла на 16%. Сьогодні я можу оголосити, що ми запропонували продовжити ці зняття обмежень і бар’єрів ще на один рік, щоб українські товари мали доступ до внутрішнього ринку також у 2023 році, – сказала вона.

Фон дер Ляєн торкнулася і теми безоплатного роумінгу, який було продовжено ще на шість місяців між операторами Євросоюзу та України.

Нагадаємо, глава Єврокомісії прибула до Києва 2 лютого, напередодні саміту Україна-ЄС. Упродовж четверга в українській столиці відбулося кілька зустрічей Урсули фон дер Ляєн із представниками українського уряду, а також із президентом України Володимиром Зеленським.

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Джерело: Ursula von der Leyen