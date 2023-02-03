Залишається мішенню: Кличко не виключає нового наступу військ РФ на Київ
Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що Кремль може знову відправити російські війська в наземний наступ на столицю України.
Про це він повідомив в інтерв’ю німецькому виданню Bild.
– Київ був і залишається мішенню. Ми завжди маємо виходити з того, що Путін може знову атакувати нас наземними військами, – наголосив Кличко.
У зв’язку з цим він закликав західних союзників надати необхідне озброєння, зокрема сучасні винищувачі.
– Нам потрібні винищувачі, наші військові дуже чітко говорять про це. Ми повинні мати змогу захищатися! – заявив мер Києва.
Він також розкритикував повільні темпи поставок Україні західних танків. Кличко зазначив, що Україна потребує цього озброєння, а поки очікує на нього, то щодня “розплачується життями громадян”.
Мер Києва показав журналістам наслідки жорстоких ракетних атак РФ на Київ, зокрема величезну вирву від удару російської ракети Кинджал. Він розповів, що ворог намагається залишити киян без світла та води.
Russlands Taktik der verbrannten Erde – Klitschko zeigt den Mega-Krater von Kiew https://t.co/ij2Drcn91F
— BILD (@BILD) February 2, 2023
Кличко також відкинув заклики до переговорів між Україною та РФ.
– Путін хоче зруйнувати наше існування, як нам із ним вести переговори? Нам потрібна зброя, щоб Україна виграла війну! – зазначив він.
Як відомо, останнім часом лунають попередження, що Кремль готує новий наступ на територію України. За даними української розвідки, російський диктатор Володимир Путін віддав наказ захопити території Донецької та Луганської областей до березня 2023 року, тому в лютому-березні можуть активізуватися бої на фронті.
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна готується до масштабної ескалації з боку РФ. Можливо, вона відбудеться найближчі два-три тижні.
А прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив думку, що Кремль планує новий наступ на Україну з двох або трьох напрямків, щоб оточити нашу державу.