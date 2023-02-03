Лютий, 03 в 19:06

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що Кремль може знову відправити російські війська в наземний наступ на столицю України.

Про це він повідомив в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

– Київ був і залишається мішенню. Ми завжди маємо виходити з того, що Путін може знову атакувати нас наземними військами, – наголосив Кличко.

У зв’язку з цим він закликав західних союзників надати необхідне озброєння, зокрема сучасні винищувачі.

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