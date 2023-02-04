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Факти / Світ

Це і є “русскій мір”: Подоляк змалював Європі її майбутнє у випадку перемоги РФ у війні

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Росія продовжить спонсорувати тероризм і зробить спалахи сепаратизму нормою, якщо переможе у війні з Україною. 

Так він змалював майбутнє, яке може чекати Європу, якщо Москва досягне своїх цілей. 

– Росія не зупиниться, якщо не програє. Вона продовжить інвестувати в тероризм в Європі. Буде втручатися в національні вибори, вбивати політичних опонентів, а спалахи сепаратизму стануть нормою, – повідомив він на своїй сторінці у Twitter. 

За його словами, РФ стане ще зухвалішою в своїх протиправних діях, ніж зараз. 

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– Чи в такому світі ви хочете жити? Бо це і є “русскій мір”, – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що не піде на переговори з чинним російським керівництвом, тож Україна домагатиметься повної військової перемоги. 

Напередодні заступник голови МЗС Польщі заявив, що найгірший результат війни – це ситуація, за якої РФ дозволять “зберегти обличчя”, що не лише надихне Кремль на нові “починання”, але й спровокує інших агресорів на нові війни. 

На Заході тим часом лунають заяви про те, що РФ може не відмовитись від свого бажання захопити та знищити Україну навіть у тому випадку, якщо вона програє в поточній війні. 

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