Лютий, 04 в 14:47

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Росія продовжить спонсорувати тероризм і зробить спалахи сепаратизму нормою, якщо переможе у війні з Україною.

Так він змалював майбутнє, яке може чекати Європу, якщо Москва досягне своїх цілей.

– Росія не зупиниться, якщо не програє. Вона продовжить інвестувати в тероризм в Європі. Буде втручатися в національні вибори, вбивати політичних опонентів, а спалахи сепаратизму стануть нормою, – повідомив він на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, РФ стане ще зухвалішою в своїх протиправних діях, ніж зараз.

Зараз дивляться – Чи в такому світі ви хочете жити? Бо це і є “русскій мір”, – зазначив Подоляк. Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що не піде на переговори з чинним російським керівництвом, тож Україна домагатиметься повної військової перемоги. Напередодні заступник голови МЗС Польщі заявив, що найгірший результат війни – це ситуація, за якої РФ дозволять “зберегти обличчя”, що не лише надихне Кремль на нові “починання”, але й спровокує інших агресорів на нові війни. На Заході тим часом лунають заяви про те, що РФ може не відмовитись від свого бажання захопити та знищити Україну навіть у тому випадку, якщо вона програє в поточній війні. Читайте План “великого наступу” Путіна приречений на провал, як і попередні – Подоляк

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